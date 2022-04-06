В Магасе прошли тактические учения по тушению больших зданий
В торговом центре «Столица» в Магасе прошли пожарно-тактические учения по тушению и ликвидации последствий пожара, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«По прибытии на место условного ЧС огнеборцы провели развёртывание и приступили к ликвидации очага возгорания. Одновременно пожарные тушили условно горящее здание со всех сторон и с помощью автоколенчатого подъёмника, предназначенного для тушения высотных зданий. Силы звена ГДЗС в специальных дыхательных аппаратах проверили здание, обнаружив пострадавших, пожарные вынесли их на руках и передели врачам медицины катастроф, где им была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что весь личный состав МЧС региона показал хороший результат.