Пожарная безопасность

В Магасе прошли тактические учения по тушению больших зданий

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В торговом центре «Столица» в Магасе прошли пожарно-тактические учения по тушению и ликвидации последствий пожара, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«По прибытии на место условного ЧС огнеборцы провели развёртывание и приступили к ликвидации очага возгорания. Одновременно пожарные тушили условно горящее здание со всех сторон и с помощью автоколенчатого подъёмника, предназначенного для тушения высотных зданий. Силы звена ГДЗС в специальных дыхательных аппаратах проверили здание, обнаружив пострадавших, пожарные вынесли их на руках и передели врачам медицины катастроф, где им была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что весь личный состав МЧС региона показал хороший результат.

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