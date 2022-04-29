Семинар

В Магасе стартовал семинар по оказанию первой помощи

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В Магасе в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» местным отделением партии «Единая Россия» совместно с «Волонтёрами-медиками» дали старт обучающему семинару «Оказание первой помощи» для школьников, сообщает пресс-служба «ЕР».

«Волонтёрами был подготовлен к реализации целый ряд программ для обучения детей по оказанию первой медпомощи. Среди них базовая сердечно-легочная реанимация, первая помощь при аварии, травмы опорно-двигательного аппарата, асфиксии и потери сознания», — говорится в сообщении.

Основное время занятий было отведено на отработку практических навыков оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях — 80% отработка сердечно-легочной реанимации, накладывания перевязочных материалов, действия при восстановлении проходимости дыхательных путей.

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