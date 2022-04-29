В Магасе стартовал семинар по оказанию первой помощи

«Волонтёрами был подготовлен к реализации целый ряд программ для обучения детей по оказанию первой медпомощи. Среди них базовая сердечно-легочная реанимация, первая помощь при аварии, травмы опорно-двигательного аппарата, асфиксии и потери сознания», — говорится в сообщении.

Основное время занятий было отведено на отработку практических навыков оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях — 80% отработка сердечно-легочной реанимации, накладывания перевязочных материалов, действия при восстановлении проходимости дыхательных путей.