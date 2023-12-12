Прокуратура

В Магасе выявлены 24 бесхозных газопровода

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Прокуратурой Магаса в хорде проверки выявлены 24 бесхозных газопровода, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Отмечается, что фактически за состоянием объектов никто не следит, соответственно нарушаются права неопределенного круга лиц на защиту их жизни и здоровья при аварийных ситуациях, также это сказывается на получении ими в необходимых объемах коммунальных услуг.

Прокуратурой города в Магасский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию столицы республики принять меры по регистрации права собственности на указанные газопроводы.

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