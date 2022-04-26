В Магасе запретили полеты дронов и коптеров во время майских праздников

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В столице Ингушетии Магасе во время проведения праздничных мероприятий в период майских праздников запретили несанкционированные полеты дронов и коптеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В дни проведения массовых мероприятий запрещены несанкционированные полеты дронов и коптеров. За нарушение правил использования беспилотников в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях России установлены административные штрафы», — говорится в сообщении.

В частности, запрещается выполнять полет ближе 200 м от мест скопления людей при проведении массовых мероприятий.

Отметим, что в Магасе 9 мая пройдет Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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