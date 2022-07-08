В Малгобеке благоустроят 4 общественные территории в рамках нацпроекта

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В городе воинской славы Малгобеке в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят 4 общественные территории, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Всего в голосовании по городу участвовало 8 проектов, по два от каждой территории. Горожане голосовали за проекты благоустройства улиц Кооперативной, 27-го Партсъезда, Партизанской и Гагарина. Отдать свой голос за тот или иной проект решило чуть больше 4 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле-мае 2022 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 9 муниципалитетах республики состоялось рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов, которые будут реализованы в 2023 году.

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