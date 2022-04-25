Благоустройство

В Малгобеке единороссы проверили реализацию партпроекта «Городская среда»

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В Малгобеке члены местного отделения партии «Единая Россия» проверили состояние семи улиц, благоустроенных в рамках партийного проекта «Городская среда», сообщает пресс-служба «ЕР».

«Партийцы ознакомились с проведением работ на улицах Горская, Красноармейская, Мира, Гоголя, Трудовая, Тимирязева, Нурадилова и в парке имени Серго Орджоникидзе. Они осмотрели новые пешеходные дорожки из плитки, лавочки, декоративные элементы, освещение. На всех улицах построены тротуары, дороги из асфальтобетонного покрытия, ливневки вдоль проезжей части, установлены столбы и лампы уличного освещения», — говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявлены незначительные недочёты.

«На улице Мира между тротуаром и проезжей частью лежит щебень, который портит общий вид. Также на улице Красноармейская отмечено недостаточное озеленение. Все недочёты будут устранены подрядчиком в кратчайшие сроки», — добавили в пресс-службе.

Федеральный проект «Городская среда» направлен на благоустройство как общих придомовых территорий, так и мест массового отдыха. Проект уделяет особое внимание участию жителей в процессе обсуждения благоустройства, организуя общественные обсуждения и рейтинговые голосования за конкретные объекты. Также важным направлением проекта является общественный мониторинг хода работ и состояния благоустроенных объектов, помощь в ведении претензионной работы с подрядчиками.

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