В Малгобеке Ингушетии функционирует новая воркаут-площадка

Спортивный комплекс, оснащенный современным оборудованием, установлен на площадке по улице Терская. 5.

«Спортивный инвентарь площадки позволяет тренироваться здесь людям различных возрастных категорий и с разным уровнем физической подготовки.

Нужно отметить, что дворовые площадки — это еще один вклад в улучшение инфраструктуры для развития детского спорта в городе, проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Данная площадка должна стать эффективной базой для подготовки населения к выполнению нормативов комплекса ГТО. Для того, чтобы здесь заниматься не нужно тратить средства, нужно лишь желание. Хочу отметить, что строительство спортивных площадок в рамках реализации проекта «Спорт-норма жизни» помогает прививать любовь к физкультуре с юных лет, поэтому мы при возможности будем их продолжать», — цитирует заместителя главы города Батыра Мержоева пресс-служба мэрии.

Это уже третья спортивная площадка, две других — на городском стадионе им. Серго и в первом микрорайоне города — установлены также в текущем году.