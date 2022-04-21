В Малгобеке Ингушетии на улице Гоголя проводятся работы по асфальтированию дороги
На улице Гоголя в городе Малгобеке Ингушетии проводятся работы по ее благоустройству.
В настоящее время проведено выравнивание подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси
под асфальтовое покрытие проезжей части, а также для устройства тротуара, сообщили газете
«Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.
«От качества дорог в первую очередь зависит процент возникновения аварийных ситуаций. Мало
просто уложить хороший асфальт, необходимо подготовить основной и нижний слой покрытия», -
отметили подрядчики.