В Малгобеке Ингушетии на улице Гоголя проводятся работы по асфальтированию дороги

В настоящее время проведено выравнивание подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси

под асфальтовое покрытие проезжей части, а также для устройства тротуара, сообщили газете

«Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.

«От качества дорог в первую очередь зависит процент возникновения аварийных ситуаций. Мало

просто уложить хороший асфальт, необходимо подготовить основной и нижний слой покрытия», -

отметили подрядчики.