В Малгобеке Ингушетии продолжается строительство детсада «Сказка» в рамках нацпроекта «Демография»

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, новое дошкольное учреждение начали строить в декабре прошлого года. В настоящее время 80% работ на объекте уже выполнено. Каркас здания полностью готов, проведены инженерные сети, установлены двери и окна. Сейчас внутри здания ведутся отделочные работы: укладка плитки, облицовка, штукатурка, планируют организовать пространство для установки сантехники.

«В целях соблюдения сроков на объекте с утра до вечера трудятся 50 рабочих и с десяток единиц техники», — отметил прораб Дауд Сунталиев.

Параллельно ведутся работы на территории, прилегающей к зданию. Здесь расположатся детские игровые и физкультурные площадки. Жители с нетерпением ждут открытия детсада, ведь он единственный в восточной части города.