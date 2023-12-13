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В Малгобеке Ингушетии завершается строительство детсада на 190 мест

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В первом микрорайоне Малгобека завершается строительство детского сада на 190 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, дошкольное учреждение оснащено всем необходимым: спальнями, санузлами, игровыми комнатами, логопедическим кабинетом, пищеблоком, спортивным и актовым залами, парковкой, а также несколькими детскими площадками. На случай перебоев электроснабжения предусмотрены трансформатор и дизельный генератор.

«В настоящее время строители занимаются налаживанием вентиляционной системы, пусконаладочными работами и установкой перил на пожарных лестницах. Далее планируется начать сборку оборудования и расстановку мебели. Готовность объекта составляет 95%», — рассказал наш собеседник.

Отмечается, что возведение детсада, контрактная стоимость которого более 219 млн, завершится до конца текущего года. Подрядчиком выступает компания «Интеко».

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