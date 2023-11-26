В Малгобеке Ингушетии завершено благоустройство улицы Нурадилова
В Малгобеке подошло к концу благоустройство улицы Нурадилова, которая является одной из самых оживленных в городе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
«Реконструкция улицы стартовала в октябре текущего года. За это время было заасфальтировано дорожное полотно и проложен тротуар, также полностью обновлена осветительная система и отремонтирован водопровод, протяженностью более 300 метров», — рассказал собеседник.
Отмечается, что все ремонтные работы проводились за счет местного бюджета.
Напомним, что улица названа в честь Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова.