Благоустройство

В Малгобеке Ингушетии завершено благоустройство улицы Нурадилова

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В Малгобеке подошло к концу благоустройство улицы Нурадилова, которая является одной из самых оживленных в городе, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Реконструкция улицы стартовала в октябре текущего года. За это время было заасфальтировано дорожное полотно и проложен тротуар, также полностью обновлена осветительная система и отремонтирован водопровод, протяженностью более 300 метров», — рассказал собеседник.

Отмечается, что все ремонтные работы проводились за счет местного бюджета.

Напомним, что улица названа в честь Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова.

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