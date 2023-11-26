В Малгобеке Ингушетии завершено благоустройство улицы Нурадилова

«Реконструкция улицы стартовала в октябре текущего года. За это время было заасфальтировано дорожное полотно и проложен тротуар, также полностью обновлена осветительная система и отремонтирован водопровод, протяженностью более 300 метров», — рассказал собеседник.

Отмечается, что все ремонтные работы проводились за счет местного бюджета.

Напомним, что улица названа в честь Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова.