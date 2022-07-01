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В Малгобеке Ингушетии завершилось асфальтирование улицы Эльдиева

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В Малгобеке по ул. Эльдиева завершилось асфальтирование дорожного полотна одной из четырех улиц, благоустраиваемых в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Как сообщили газете «Ингушетия», следующий этап благоустройства — установка нового уличного освещения.

«Гости Малгобека сразу же отмечают произошедшие изменения в городе в плане благоустройства и озеленения, которые придают ему особый уют и комфортность», — подчеркнули в администрации муниципального образования.

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