В Малгобеке Ингушетии завершилось асфальтирование улицы Эльдиева
В Малгобеке по ул. Эльдиева завершилось асфальтирование дорожного полотна одной из четырех улиц, благоустраиваемых в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Как сообщили газете «Ингушетия», следующий этап благоустройства — установка нового уличного освещения.
«Гости Малгобека сразу же отмечают произошедшие изменения в городе в плане благоустройства и озеленения, которые придают ему особый уют и комфортность», — подчеркнули в администрации муниципального образования.