В Малгобеке модернизируют музей боевой и трудовой славы

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В городе воинской славы Малгобеке в текущем году модернизируют муниципальный музей боевой и трудовой славы, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Музей создан в 1978 году, изначально он располагался в небольшом помещении в Доме культуры, где размещали имеющуюся информацию о боевых и трудовых подвигах защитников Малгобека и тружеников города нефтяников. В 1984 году музей перенесли в административное здание парка, рядом с которым сейчас располагается мемориал «Слава», где захоронены останки свыше 1200 защитников Малгобека.

По задумке музей и мемориал составляют единый комплекс. В музее собраны экспонаты времен Великой Отечественной войны — различные артефакты, письма, фотографии фронтовиков. Они располагаются в самом большом зале, посвященном обороне Кавказа, в том числе и Малгобекской оборонительной операции.

За более чем 35-летнюю историю музея скопился достаточный объем материала, который не умещается в выставленных залах. Сейчас здесь насчитывается около 17 тыс. единиц в фонде хранения, до 1,5 тыс. единиц располагается на выставленных стендах. Все экспонаты ценны и уникальны по своему содержанию. У каждого из них своя история, свидетельствующая о каждодневных подвигах и самоотверженном героизме, которые проявляли солдаты на поле брани и простые труженики в тылу.

Сегодня музей под руководством Заурбека Албогачиева ведет работу по сохранению и приумножению музейного наследия. Большую часть фотографий удалось отсканировать, снять копии с архивных документов. Кроме того, работники музея совместно с городской администрацией Малгобека и юнармейцами ведут работу по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны для внесения в электронную Книгу памяти, которую планируется выпустить к 80-летию Великой Победы.

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