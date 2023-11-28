В Малгобеке отремонтировали улицу 27-го Партсъезда

По словам собеседника издания, реконструкция на данном участке стартовала в начале текущего месяца. За это время обновили покрытие дорожного полотна, и теперь улица полностью заасфальтирована.

«Хочу сказать огромное спасибо администрации города и всем причастным. Благодарю за то, что подарили нам качественную, отремонтированную дорогу», — подчеркнул один из жителей улицы.

Отмечается, что все работы проводились за счет городского бюджета.