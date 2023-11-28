Благоустройство

В Малгобеке отремонтировали улицу 27-го Партсъезда

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В Малгобеке подошли к концу работы по благоустройству улицы 27-го Партсъезда, протяженность которой более 600 метров, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

По словам собеседника издания, реконструкция на данном участке стартовала в начале текущего месяца. За это время обновили покрытие дорожного полотна, и теперь улица полностью заасфальтирована.

«Хочу сказать огромное спасибо администрации города и всем причастным. Благодарю за то, что подарили нам качественную, отремонтированную дорогу», — подчеркнул один из жителей улицы.

Отмечается, что все работы проводились за счет городского бюджета.

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