В Малгобеке прошла спортивно-патриотическая игра «Зарница»

0

В городе воинской славы Малгобеке прошёл первый отборочный этап спортивно-патриотической игры «Зарница» среди молодежи, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Члены региональной партии «ЕР» посетили ГБУ «Молодой патриот», на территории которого под руководством директора Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе Мадины Богатыревой прошёл первый отборочный этап спортивно-патриотической игры «Зарница» среди молодежи Малгобека», — говорится в сообщении.

В программу соревнований вошли разборка-сборка автомата, подтягивание, бег, надевание противогаза и стрельба из пневматической винтовки.

По итогам игры первое место заняла команда школы № 18 Малгобека, которая и будет представлять город 6 мая в финальной игре, посвященной тридцатилетию со дня образования республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии приступили к строительству бетонного моста для всех видов автотранспорта
Ингушетия среди регионов РФ, где суды не получили дел о дискредитации армии
Житель предгорного ингушского села отработает 120 часов за незаконную рубку дерева
Жителя Ингушетии уличили в незаконном получении пособия по безработице
В Ингушетии будет обеспечено надежное электроснабжение в сезон весенне-летнего половодья
В Ингушетии смогут вводить запрет на охоту на пернатую дичь
Ингушские единороссы обсудили вопросы поддержки отечественных производителей
Ингушские единороссы раздали воду и финики постящимся на разговение
Ингушский мальчик из города Видное в одиночку вытащил из ледяной воды своего друга
В Ингушетии ищут пропавшую школьницу
Школу за полмиллиарда рублей построят в Малгобекском районе Ингушетии в этом году

Главное

Яндекс.Метрика

 