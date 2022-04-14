В Малгобеке прошла спортивно-патриотическая игра «Зарница»

«Члены региональной партии «ЕР» посетили ГБУ «Молодой патриот», на территории которого под руководством директора Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе Мадины Богатыревой прошёл первый отборочный этап спортивно-патриотической игры «Зарница» среди молодежи Малгобека», — говорится в сообщении.

В программу соревнований вошли разборка-сборка автомата, подтягивание, бег, надевание противогаза и стрельба из пневматической винтовки.

По итогам игры первое место заняла команда школы № 18 Малгобека, которая и будет представлять город 6 мая в финальной игре, посвященной тридцатилетию со дня образования республики.