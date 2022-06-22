В Малгобеке прошло траурное мероприятие ко Дню памяти и скорби

«В митинге приняли участие зампредседателя правительства республики Марем Амриева, мэр города Муса Галаев, замкомандира 503-го мотострелкового гвардейского полка Владимир Крючков, юнармейцы и жители города. В связи с этими памятными событиями руководство города и гости обратились к присутствующим на мероприятии с призывом ценить настоящее и дорожить миром», — говорится в сообщении.

Они напомнили, что «страна добилась победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь. Народ защитил честь и независимость родной земли благодаря мужеству на фронтах и в тылу. И сегодня россияне отдают дань искренней благодарности их бессмертному подвигу».

Также участники пронесли 100-метровую георгиевскую ленту, предоставленную депутатом Госдумы РФ Бекханом Барахоевым от мемориала «Слава» до центральной городской площади.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония посвящения молодых ребят в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».