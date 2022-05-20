В Малгобеке сгорела крыша частного дома, никто не пострадал
В городе Малгобеке Ингушетии произошел пожар в частном доме, в основном пострадала кровля здания. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«В Малгобеке на углу улиц Южная и Херсонская сгорела крыша частного дома. Площадь пожара составила 100м2. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
На тушение пожара от МЧС привлекались 9 человек и 2 единицы техники.