В Малгобеке стартовал месячник по благоустройству и озеленению города

«В городе уже прошел один субботник. Была проведена уборка территорий, ликвидация несанкционированных свалок, спил и вывоз сухостоя, занимались побелкой деревьев и другими видами работ по благоустройству. Специализированной техникой работники МУП «Благоустройство г. Малгобек» мыли бордюры и тротуары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе функционируют специальные бригады, в задачи которых входит очистка территорий от мусора, побелка деревьев и другая работа.