В Малгобеке стартовал месячник по благоустройству и озеленению города

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В городе воинской славы стартовал месячник по благоустройству и озеленению, в рамках чего в Малгобеке будет проведен ряд общегородских субботников, сообщает пресс-служба мэрии.

«В городе уже прошел один субботник. Была проведена уборка территорий, ликвидация несанкционированных свалок, спил и вывоз сухостоя, занимались побелкой деревьев и другими видами работ по благоустройству. Специализированной техникой работники МУП «Благоустройство г. Малгобек» мыли бордюры и тротуары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе функционируют специальные бригады, в задачи которых входит очистка территорий от мусора, побелка деревьев и другая работа.

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