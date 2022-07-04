В Малгобеке заасфальтировали три улицы по просьбе местных жителей

«На сегодняшний день проведены работы по асфальтированию улиц Гоголя, Победы и Албогачиева. Нужно отметить, что данные работы ведутся за счет местного бюджета. Обращения заасфальтировать эти улицы поступали от многих жителей, так как состояние их было очень плохим. Проезд социально важный, так как через данные улицы проходит большое количество автотранспорта», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобеке на улице Эльдиева завершилось асфальтирование дорожного полотна. Это одна из четырех улиц, благоустраиваемых в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда».