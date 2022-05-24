В Малгобекском районе Ингушетии поисковики обнаружили фрагменты сбитого фашистами советского самолета

Здесь поисковики обнаружили, предположительно, фрагменты самолета — дюралевую ленту-накладку с заклепками, куски шлема летчика и др.

«Ввиду того, что в данной местности густая и высокая трава, работать с глубинным металлодетектором не представляется возможным. Принято решение отложить исследование данного участка на период осенней Вахты памяти», — рассказал газете «Ингушетия» поисковик из Чечни Иса Сардалов.

По его словам, исследование архивных документов показывает, что в этом районе, между Вознесенским и Моздоком (расстояние в 25 км), потерпели крушение еще два советских самолета. Во время следующей командировки в Центральный архив Министерства обороны РФ этот вопрос будет тщательно исследован, что позволит поисковикам подготовиться к проведению поисковых работ с привлечением специалистов из других регионов, имеющих опыт работы именно по поиску самолетов.