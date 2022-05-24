В Малгобекском районе Ингушетии поисковики обнаружили фрагменты сбитого фашистами советского самолета
Одна из групп участников второго этапа полевой экспедиции «Северо-Кавказский фронт» Вахты памяти «Терский рубеж» исследовала местность в северной части сельского поселения Вознесенское Малгобекского района, где, по сведениям Центрального архива Министерства обороны РФ, во время Великой Отечественной войны вражеской зенитной батареей был сбит самолет ВВС РККА.
Здесь поисковики обнаружили, предположительно, фрагменты самолета — дюралевую ленту-накладку с заклепками, куски шлема летчика и др.
«Ввиду того, что в данной местности густая и высокая трава, работать с глубинным металлодетектором не представляется возможным. Принято решение отложить исследование данного участка на период осенней Вахты памяти», — рассказал газете «Ингушетия» поисковик из Чечни Иса Сардалов.
По его словам, исследование архивных документов показывает, что в этом районе, между Вознесенским и Моздоком (расстояние в 25 км), потерпели крушение еще два советских самолета. Во время следующей командировки в Центральный архив Министерства обороны РФ этот вопрос будет тщательно исследован, что позволит поисковикам подготовиться к проведению поисковых работ с привлечением специалистов из других регионов, имеющих опыт работы именно по поиску самолетов.