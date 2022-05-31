В Малгобекском районе Ингушетии пострадал человек в результате возгорания автомобиля

«Утром 31 мая в оперативно-дежурную смену ГУ МЧС России по Ингушетии поступило сообщение о том, что в Малгобекском районе на автодороге Карабулак — Ачалуки загорелся автомобиль. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит багажный отсек и салон автомобиля «Лада-Приора». В результате происшествия один человек пострадал, доставлен ЦРБ Малгобекского района», — сказал собеседник.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.