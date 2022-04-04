В Малгобекском районе Ингушетии приступили к весенней посевной кампании

«В настоящее время уже засеяно озимых на площади 400 га, озимого рапса в пределах 50 га. В ближайшее время намечено посеять яровой овес (150 га), однолетних трав (110 га), 20 га свеклы и на такой же площади — овощи. В хозяйстве, помимо сева ярового овса, заняты подготовкой почвы к севу яровых культур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что крупные ГУПы района окажут содействие в вспашке почвы владельцам ЛПХ.