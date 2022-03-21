Профилактика

В Малгобекском районе Ингушетии провели встречу с родственниками ликвидированных пособников НВФ

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Специалисты антитеррористической комиссии Малгобекского района провели выездную встречу с близкими родственниками погибшего за пособничество в незаконном вооруженном формировании, сообщает пресс-служба районной администрации.

«Согласно соответствующему плану по организации адресной профилактической работы с вдовами и несовершеннолетними детьми, начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Малгобекского района Магомет Джамбулатов и ведущий специалист отдела АТК Магомед-Башир Комурзоев совместно с заместителем главы администрации сельского поселения Сагопши провели выездную встречу с близкими родственниками погибшего за пособничество НВФ», — говорится в сообщении.

В ходе профилактической беседы присутствовавшие отметили важность контроля и внимания в отношении родных и близких во избежание противоправных действий со стороны членов семьи.

«После продолжительной беседы было отмечено, что профилактическую работу нужно проводить так, чтобы все жители Малгобекского района решительно осуждали экстремизм и терроризм в любых его проявлениях, а также от имени главы Малгобекского района выразили готовность оказать необходимое содействие со стороны местной власти по мере возможностей», — добавили в пресс-службе.

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