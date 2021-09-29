Профилактика терроризма

В Малгобекском районе Ингушетии провели встречу с родственниками погибшего за пособничество НВФ

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Сотрудники отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Малгобекского района встретились с близкими родственниками погибшего за пособничество НВФ.

Начальник отдела Магомет Джамбулатов и ведущий специалист отдела Нурадин Дарсигов совместно с заместителем главы администрации сельского поселения Сагопши провели профилактическую беседу с вдовой и несовершеннолетними детьми.

Магомет Джамбулатов отметил важность контроля и внимания в отношении родных и близких во избежание осуществления противоправных действий со стороны членов семьи.

После продолжительной беседы было отмечено, что профилактическую работу нужно проводить так, чтобы все жители Малгобекского района решительно осуждали экстремизм и терроризм в любых его проявлениях, а также от имени главы Малгобекского района выразили готовность оказать необходимое содействие со стороны местной власти по мере возможностей.

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