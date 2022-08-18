В Малгобекском районе Ингушетии проверили наличие трудовых договоров с работниками АЗС
Рабочая группа в составе специалистов экономического, юридического отдела администрации Малгобекского района и представителями налоговой службы, МЧС провела рейдовое мероприятие.
Были проверены автозаправочные станции и торговые объекты, находящиеся на территории сельских поселений, сообщает пресс-служба районной администрации.
Отмечается, что обращалось внимание на порядок и условия применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в розничных магазинах, использование упрощенной системы налогообложения при оказании услуг населению на АЗС и соблюдение норм трудового законодательства, а именно наличие трудовых договоров с работниками.