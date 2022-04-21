Профилактика экстремизма

В Малгобекском районе Ингушетии проводится профилактическое мероприятие «Твой выбор»

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На территории Малгобекского района Ингушетии проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, мероприятие направлено на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в незаконные массовые акции. Также «Твой выбор» направлен на противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях.

В рамках акции «Твой выбор» сотрудники полиции посещают несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, проводят разъяснительную работу с подростками и их родителями (законными представителями) по вопросам административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.

 

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