В Малгобекском районе почтили память выдающегося ингушского писателя Идриса Базоркина

Многогранный литературный талант и несгибаемая гражданская позиция снискали Идрису Базоркину уважение и любовь всего ингушского народа.

«Сегодня мы являемся обладателями великого наследия писателя, а это более 100 литературных произведений, среди которых главное место занимает непревзойдённый роман-эпопея «Из тьмы веков», который стал частью нашей жизни. Это является свидетельством величия и значимости писательского таланта», — рассказала участникам мероприятия заведующая сельской библиотекой Марем Коригова.

Она напомнила школьникам, что в честь романа в Назрани установлена четырёхметровая стела, которую венчает раскрытая книга «Из тьмы веков». Также ребята узнали, что имя ингушского классика увековечено и в Болгарии. Его бюст, автором которого является скульптор Ибрагим Полонкоев, установлен там наряду с бюстами выдающихся русских поэтов и писателей, таких как Лев Толстой, Александр Пушкин, а также писателей других национальностей, создававших свои произведения на кириллице.

«В нашей же памяти Идрис Муртузович остаётся достойным, непоколебимым человеком, умевшим ценить жизнь и радоваться ей, истинным борцом за справедливость и за судьбу ингушского народа, обладавшим огромным человеколюбием, которое помогало ему жить и творить, настоящим человеком и настоящим мастером пера», — отметила художественный руководитель ДК Марета Ханиева.