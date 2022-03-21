Рейд

В Малгобекском районе провели рейд по мониторингу цен на продукты

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В Малгобекском районе Ингушетии для стабилизации цен на продукты питания первой необходимости межведомственная рабочая группа провела мониторинг цен на социально значимые товары, сообщает пресс-служба районной администрации.

«В ходе проверки стоимости продовольственных товаров в магазинах фактов необоснованного завышения цен не выявлено, торговая наценка составляет 3-8% к закупочной стоимости», — говорится в сообщении.

С предпринимателями провели профилактическую беседу и предупредили о строгом наказании за необоснованное завышение цен.

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