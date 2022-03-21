В Малгобекском районе провели рейд по мониторингу цен на продукты

«В ходе проверки стоимости продовольственных товаров в магазинах фактов необоснованного завышения цен не выявлено, торговая наценка составляет 3-8% к закупочной стоимости», — говорится в сообщении.

С предпринимателями провели профилактическую беседу и предупредили о строгом наказании за необоснованное завышение цен.