В медицинских организациях Ингушетии провели профилактическую акцию «Подари мне жизнь»

Цель акции — привлечь внимание общественности к проблеме прерывания беременности, а также объединить усилия государственных учреждений, общественных и религиозных организаций по вопросам профилактики и снижения таких случаев. Акция тесно связана с праздником День семьи, любви и верности, поэтому мероприятия направлены не только на предотвращение прерывания беременности, но и на сохранение семейных ценностей и традиций.

За время проведения акции жительницы республики получили полезную информацию и консультации врачей, психологов и социальных работников.