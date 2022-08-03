Акция

В медицинских организациях Ингушетии провели профилактическую акцию «Подари мне жизнь»

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В медицинских организациях Ингушетии провели профилактическую акцию «Подари мне жизнь», об этом сообщили в Минздраве республики.

Цель акции — привлечь внимание общественности к проблеме прерывания беременности, а также объединить усилия государственных учреждений, общественных и религиозных организаций по вопросам профилактики и снижения таких случаев. Акция тесно связана с праздником День семьи, любви и верности, поэтому мероприятия направлены не только на предотвращение прерывания беременности, но и на сохранение семейных ценностей и традиций.

За время проведения акции жительницы республики получили полезную информацию и консультации врачей, психологов и социальных работников.

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