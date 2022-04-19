В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка к 130-летию полного георгиевского кавалера Магомед-Султана Дахкильгова

Дахкильгов Магомед-Султан Эльберд-Хаджиевич родился в 1892 г. в с. Долаково Назрановского округа Терской области. Обучался во Владикавказской гимназии. В сентябре 1914 года добровольцем-всадником вступил в Ингушский конный полк Кавказской туземной конной дивизии. Вместе с полком прошел всю Первую мировую войну. К 1917 г. дослужился до офицерского чина — поручика. Осенью 1917 года вместе с полком возвращается на Кавказ, в Ингушетию. В 1920-1921 гг. находился в эмиграции в Грузии. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Ленинградском фронте. Скончался в 1943 г. от ран в военном госпитале в г. Черновцы.

За мужество и храбрость, проявленные в боях, был награжден Георгиевскими крестами всех 4-х степеней — полный георгиевский кавалер.

Экспозиция сопровождаться показом презентации, в которой представлены фото и документальные материалы, раскрывающие биографию и славный боевой путь Дахкильгова Магомед-Султана.