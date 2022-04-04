В мемориальном комплексе Ингушетии в рамках Года культурного наследия народов России пройдет ряд мероприятий

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал план мероприятий, которые пройдут в учреждении в рамках Года культурного наследия народов России, сообщила пресс-служба комплекса.

18 мая в рамках акции «Ночь музеев» в мемориальном комплексе состоится интеллектуальная игра «Мой край родной — Ингушетия».

4 июня — фольклорный фестиваль традиционной культуры ингушей «Наша республика — наши традиции».

4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» пройдет интеллектуальная игра «И похожие, и разные...» (о культурном наследии народов Кавказа).

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