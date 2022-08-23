Мемориал

В Мемориальном комплексе жертвам репрессии Ингушетии прошла викторина ко Дню флага России

0

В Мемориальном комплексе жертвам репрессии Ингушетии прошла тематическая интеллектуальная викторина «Три символа на фоне истории России», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщила пресс-служба учреждения.

Участниками мероприятия стали юнармейцы республики. Команды «Беркут» и «Ангушт» соревновались в знаниях по российской символике. На соответствующие вопросы необходимо было ответить как можно быстрее. Выигрывала та команда, которая быстрее нажмет на колокольчик и даст правильный ответ. Ребята преодолели все препятствия, показали отличные знания по истории нашей Родины.

В итоге победителем стала команда «Беркут». Независимо от результатов, все участники интеллектуальной игры получили поощрительные памятные призы. Кроме того, сотрудники мемориального комплекса провели для ребят обзорную экскурсию по всем экспозициям музея. Патриотическое мероприятие стало для юнармейцев настоящим праздником в завершение летних каникул.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии пациент психоневрологического диспансера угнал авто и протаранил магазин
В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ингушетии пройдут памятные мероприятия
Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в акции «Российская ленточка»
Тринадцать школ после реконструкции откроют в Ингушетии ко Дню знаний
Нулевую ставку по налогу на прибыль теперь смогут применять дома культуры
Вопросы обеспечения безопасности населения обсудил Глава Ингушетии с представителями НАК
Открыта регистрация площадок просветительской акции «Географический диктант»
В Ингушетии поголовье КРС увеличилось почти на 2%
Молодых ученых и педагогов Ингушетии приглашают к участию в конкурсах просветительской экспедиции
В ингушском правительстве состоялись торжественные проводы Марьям Амриевой
Сотрудники полиции и УФСБ по Ингушетии изъяли более 70 граммов героина

Главное

Яндекс.Метрика

 