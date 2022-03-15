Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Навеки вместе»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Навеки вместе», посвященная 252-летию единения Ингушетии с Россией, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«Судьба ингушей, начиная с 70-х годов XVIII века, тесно связана с историей Российского государства. В марте 1770 года в районе селения Ангушт Тарской долины, на «cклоне согласия» произошло знаменательное событие в истории ингушского народа — была принесена присяга на верность подданства России. С тех пор ингуши принимали активное участие во всех внешних войнах России. Лучшие сыны нашего народа верой и правдой служили Отечеству, проявляя героизм и мужество во всех войнах», говорится в сообщении.

На выставке представлены документы и литература, отражающие наиболее важные события в истории развития ингушской государственности, а также документальные и архивные материалы, в которых подробно рассказывается об истории подписания договора и истории взаимоотношения Ингушетии и России за 252 года.

Выставка продлится до 21 марта.

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