В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Навеки вместе»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Навеки вместе», посвященная 252-летию единения Ингушетии с Россией, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
«Судьба ингушей, начиная с 70-х годов XVIII века, тесно связана с историей Российского государства. В марте 1770 года в районе селения Ангушт Тарской долины, на «cклоне согласия» произошло знаменательное событие в истории ингушского народа — была принесена присяга на верность подданства России. С тех пор ингуши принимали активное участие во всех внешних войнах России. Лучшие сыны нашего народа верой и правдой служили Отечеству, проявляя героизм и мужество во всех войнах», говорится в сообщении.
На выставке представлены документы и литература, отражающие наиболее важные события в истории развития ингушской государственности, а также документальные и архивные материалы, в которых подробно рассказывается об истории подписания договора и истории взаимоотношения Ингушетии и России за 252 года.
Выставка продлится до 21 марта.