В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 100-летию летчика Мурада Оздоева
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация выставки «Герой, рожденный небом», сообщила пресс-служба учреждения.
Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Героя Российской Федерации летчика Мурада Ахмедовича Оздоева.
Экскурсовод Ламара Оздоева рассказала посетителям о нелегкой судьбе и профессиональной деятельности летчика, который совершил 248 боевых вылетов, едва не погиб, прошёл через немецкий лагерь и депортацию, а свою Золотую Звезду получил лишь через 50 лет после Победы.
Выставка расскажет о военной и мирной жизни лётчика Мурада Оздоева. Здесь представлены фотографии из семейного архива, грамоты и благодарности за высокий профессионализм в службе.