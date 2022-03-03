В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 100-летию летчика Мурада Оздоева

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Героя Российской Федерации летчика Мурада Ахмедовича Оздоева.

Экскурсовод Ламара Оздоева рассказала посетителям о нелегкой судьбе и профессиональной деятельности летчика, который совершил 248 боевых вылетов, едва не погиб, прошёл через немецкий лагерь и депортацию, а свою Золотую Звезду получил лишь через 50 лет после Победы.

Выставка расскажет о военной и мирной жизни лётчика Мурада Оздоева. Здесь представлены фотографии из семейного архива, грамоты и благодарности за высокий профессионализм в службе.