В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 125-летию ученого и общественного деятеля Орцхо Мальсагова
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла телепрезентация выставки «Когда жизнь — подвиг», посвященной 125-летию со дня рождения ученого, общественного деятеля Мальсагова Орцхо Артагановича, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Рассказала об экспозиции экскурсовод мемориального комплекса Зара Аушева.
Мальсагов Орцхо Артаганович — ингушский прозаик, драматург, литературовед и литературный критик, просветитель XX века, офицер 77-го артиллерийского ингушского полка, участник Гражданской войны.
«Экспозиция сопровождается показом презентации, где у посетителей есть возможность познакомиться с представленными фотографиями, документами, литературой, раскрывающими биографию и профессиональную деятельность Орцхо Мальсагова», — сказано в релизе.