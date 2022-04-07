В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 125-летию ученого и общественного деятеля Орцхо Мальсагова

0

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла телепрезентация выставки «Когда жизнь — подвиг», посвященной 125-летию со дня рождения ученого, общественного деятеля Мальсагова Орцхо Артагановича, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Рассказала об экспозиции экскурсовод мемориального комплекса Зара Аушева.

Мальсагов Орцхо Артаганович — ингушский прозаик, драматург, литературовед и литературный критик, просветитель XX века, офицер 77-го артиллерийского ингушского полка, участник Гражданской войны.

«Экспозиция сопровождается показом презентации, где у посетителей есть возможность познакомиться с представленными фотографиями, документами, литературой, раскрывающими биографию и профессиональную деятельность Орцхо Мальсагова», — сказано в релизе.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Делегация Ингушетии встретилась с бойцами из республики и Дагестана, участвующими в спецоперации на Украине
Очередные сельскохозяйственные ярмарки в Ингушетии пройдут в городе Карабулаке и селе Нестеровское
На 4,6% снизилась регистрируемая безработица в Ингушетии
28 новых случаев Covid-19 за сутки выявлено в Ингушетии
Ранее судимая за незаконное хранение оружия жительница Ингушетии стала фигурантом нового дела
Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать сайты по продаже поддельных гостиничных чеков
Под угрозой тюрьмы житель Ингушетии заплатил штраф за хранение наркотиков
Регионам поручили восстановить плановую медпомощь в полном объеме
В России повысят пенсии, соцвыплаты и МРОТ из-за роста цен в стране
Дети от 8 до 16 лет с начала мая смогут получить новое пособие
Ингушский студент представит республику на итоговых соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы»

Главное

Яндекс.Метрика

 