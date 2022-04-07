В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка к 125-летию ученого и общественного деятеля Орцхо Мальсагова

Рассказала об экспозиции экскурсовод мемориального комплекса Зара Аушева.

Мальсагов Орцхо Артаганович — ингушский прозаик, драматург, литературовед и литературный критик, просветитель XX века, офицер 77-го артиллерийского ингушского полка, участник Гражданской войны.

«Экспозиция сопровождается показом презентации, где у посетителей есть возможность познакомиться с представленными фотографиями, документами, литературой, раскрывающими биографию и профессиональную деятельность Орцхо Мальсагова», — сказано в релизе.