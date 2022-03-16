Выставка

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит выставка ко Дню воссоединения Крыма с Россией

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит фотодокументальная видеовыставка «Крым частичка России, Родины России!», приуроченная к очередной годовщине этого исторического события, сообщила пресс-служба учреждения.

Посетители увидят фотоматериалы и документы, которые свидетельствуют о неразрывной исторической связи Республики Крым и города Севастополя с Россией на всех этапах развития государственного и общественного устройства Крымского полуострова.

«Приглашаем всех жителей и гостей Ингушетии посетить нашу выставку, которая продлится до 20 марта», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 марта в нашей стране отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

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