В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла акция «В музей всей семьей»

«Как здорово, когда родители берут за руки своих детей и ведут их в музей, где экскурсоводы рассказывают им об экспонатах, учат понимать прекрасное, вместе переживают радость маленьких открытий, и все это совершенно бесплатно», — рассказал газете «Ингушетия» собеседник.

Он напомнил, что акция «В музей всей семьей» проходит каждый второй вторник месяца и пригласил жителей и гостей региона воспользоваться такой возможностью.

«Советуем отправляться в музей всей семьёй — так интереснее и веселее. Напомним, что посещение выставок способствует развитию детей, расширению их кругозора. А то, что походы на выставки могут быть и бесплатными, становится дополнительным бонусом», — добавил собеседник.