В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация выставки, посвященной генералу Нальгиеву

На мероприятии присутствовали деятели науки, работники культуры, учащиеся образовательных учреждений. Собравшиеся познакомились с экспозицией, на которой представлен фото- и документальный материал, раскрывающий биографию и славный боевой путь кавалера золотого Георгиевского оружия Нальгиева.

Выступили на презентации выставки доктора исторических наук Зейнеп Дзарахова и Эльза Мужухоева, главный археограф Госархива Ингушетии Джамбулат Майсигов и др.

В своей речи Дзарахова отметила, что в истории нашего народа были люди достойные глубокого уважения и одним из таких является Эльберт Нальгиев. Это яркий образец человеческой жизни, который должен служить примером для подрастающего поколения. «Следует все больше и больше узнавать о таких личностях, которыми гордиться обязан каждый из нас...» — отметила она.

Выставка продлится до 31 марта.