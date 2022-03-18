В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии состоялась презентация выставки, посвященной генералу Нальгиеву

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Ко Дню единения Ингушетии с Россией в выставочном зале Мемориального комплекса жертвам репрессий состоялась презентация выставки, посвященная одному из самых известных генералов Российской императорской армии из ингушей Нальгиеву Эльберту Асмарзиевичу, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

На мероприятии присутствовали деятели науки, работники культуры, учащиеся образовательных учреждений. Собравшиеся познакомились с экспозицией, на которой представлен фото- и документальный материал, раскрывающий биографию и славный боевой путь кавалера золотого Георгиевского оружия Нальгиева.

Выступили на презентации выставки доктора исторических наук Зейнеп Дзарахова и Эльза Мужухоева, главный археограф Госархива Ингушетии Джамбулат Майсигов и др.

В своей речи Дзарахова отметила, что в истории нашего народа были люди достойные глубокого уважения и одним из таких является Эльберт Нальгиев. Это яркий образец человеческой жизни, который должен служить примером для подрастающего поколения. «Следует все больше и больше узнавать о таких личностях, которыми гордиться обязан каждый из нас...» — отметила она.

Выставка продлится до 31 марта.

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