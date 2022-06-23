Благоустройство

В мэрии города Карабулака Ингушетии поддержали строительство волейбольной площадки

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В Карабулаке обсудили возможность строительства первой на территории муниципального образования специализированной площадки для игры в волейбол, с такой идеей в орган местного самоуправления обратилась группа молодых граждан.

Мэрия города, сообщила её пресс-служба, одобрила общественную инициативу о возведении данного спортивного сооружения. При поддержке городских властей она будет соответствующим образом оформлена и выдвинута для участия в конкурсе проектов по развитию территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Отмечается, что подобный проект уже реализован на центральном городском стадионе в конце 2020 года, здесь запустили первую в Карабулаке специализированную баскетбольную площадку, открытая всесезонная арена активно используется в любое время суток. Предполагается, что в случае победы в конкурсе, проводимом Министерством финансов Ингушетии, волейбольная площадка расположится рядом, за ней место уже зарезервировано.

Согласно положению о конкурсе, для получения из бюджета региона 1 млн рублей необходимо софинансирование проекта со стороны населения не менее 5% от заявленного объёма субсидии, со стороны бюджета муниципалитета — не менее 20%.

Напомним, конкурсный отбор проводится в целях вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления, выявления наиболее актуальных социально значимых проблем местного значения и содействия муниципальным образованиям республики в их решении.

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