Дзюдо

В мэрии города Сунжа Ингушетии чествовали юных чемпионов-дзюдоистов

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В мэрии города Сунжа чествовали юных спортсменов-дзюдоистов, показавших высокие результаты на престижных соревнованиях в Дагестане.

Глава города Сунжа Аслан Умаров, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, встретился с сунженскими спортсменами-дзюдоистами Рамазаном Оздоевым, Абдуллахом Махлоевым и Абдул-Маликом Бекбузаровым, достигшими высоких спортивных результатов в Детской лиге по дзюдо «Триумф Energy» межрегионального турнира по дзюдо «Кубок Победы» среди юношей 2008-2009 годов рождения, которые проходили на днях в Махачкале.

В мероприятии приняли участие председатель городского совета депутатов Ингисхан Оздоев и тренер команды Заур Озиев. В ходе конструктивного диалога тренер рассказал властям города об успехах, достижениях, подготовке к соревнованиям и о дальнейших спортивных планах команды.

Мэр Аслан Умаров в свою очередь поздравил спортсменов с победой и поблагодарил за высокие результаты, пожелал удачи в финальном этапе, который пройдет в г. Сочи, где соберутся сильнейшие спортсмены со всех регионов России.

Также глава муниципалитета и председатель горсовета выразили отдельную благодарность тренерскому составу команды — Зауру Озиеву и Ибрагиму Цурову, отметив, что именно благодаря навыкам, которые передаются наставниками, сунженские спортсмены показывают высокие результаты в состязаниях.

В завершение встречи глава муниципалитета вручил ребятам благодарственные письма и материальные поощрения.

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