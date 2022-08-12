В мэрии Назрани Ингушетии обсудили способы управления многоквартирными домами

Отмечается, что часть домов находится в управлении ЖЭУ «Модуль», несколько домов имеют собственное ТСЖ и один дом находится в управлении у компании «Руслифт».

«Но все ещё множество проблем приходится решать администрации города. Причина кроется в низкой платёжной дисциплине и недоверии жителей к такого рода управлению домами», — отметили в муниципальном образовании.

Глава города Урусхан Евлоев подчеркнул, что управляющим компаниям необходимо найти контакт с жителями — работать на результат, чтобы граждане четко понимали, за какие виды работ они платят.

Также мэр поручил ответственным заместителям представить в кратчайшие сроки обоснованные предложения по улучшению сложившейся ситуации и ускорению создания ТСЖ в МКД.