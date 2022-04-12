Призыв

В мэрии Назрани Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся явки призывников

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В мэрии Назрани обсудили обеспечение явки призывников в ходе весенней призывной кампании.

По словам главы администрации города Урусхана Евлоева, всего на текущий призыв по г. Назрань определен наряд из 35 новобранцев. В мероприятии принял участие военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев.

В ходе заседания были рассмотрены и проблемные вопросы, в том числе и отказ призывников от получения повестки военкомата под расписку с целью уклониться от призыва на военную службу.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, закончилось совещание принятием решения о создании межведомственных рабочих групп в административных округах Назрани для эффективного осуществления призывной кампании, в состав которых войдут представители военно-учетных столов, военного комиссариата и участковых уполномоченных полиции.

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