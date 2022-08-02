Конкурс

В Минфине Ингушетии определили пять проектов-победителей конкурса по инициативному бюджетированию

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В Ингушетии завершился третий республиканский конкурс по инициативному бюджетированию. По итогам заседания конкурсной комиссии отобраны 5 проектов-победителей, каждый из которых получит по 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Минфина региона.

На выделенные средства будут проведен ремонт и заменено оборудование на детских игровых площадках во дворах МКД в Магасе, здесь же проложат асфальт на части улицы Мальсагова. В городе Карабулаке будет построена волейбольная площадка, а в Назрани заасфальтируют улицу Ахриева.

Исполняющий обязанности министра финансов республики, председатель конкурсной комиссии Магомет-Шарип Эсмурзиев напомнил, что мероприятие проводится третий год подряд с целью привлечения граждан к определению приоритетов части расходов местных бюджетов и контролю за реализацией отобранных проектов.

Участниками конкурсного отбора могли стать сельские поселения, городские округа и муниципальные районы, которые в свою очередь провели отбор инициатив на местном уровне.

Согласно положению о конкурсе, для получения из бюджета региона 1 млн рублей необходимо софинансирование проекта со стороны населения не менее 5% от заявленного объема субсидии, со стороны бюджета муниципалитета — не менее 20%. Приветствовался также вклад спонсоров как в денежном, так и в не денежном выражении.

Инициативное бюджетирование — это участие населения в определении и выборе проектов, направленных на решение вопросов местного значения, финансируемых за счет расходов местного бюджета с возможным привлечением субсидий из бюджета субъекта, инициативных платежей граждан, предпринимателей и юридических лиц, а также в последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

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