В Министерстве спорта Ингушетии чествовали бойцов ММА

Министр спорта республики Али Дошхоклоев и и. о. заместителя главы ведомства Руслан Белхороев вручили спортсменам и тренеру благодарности за высокие достижения в спорте и вклад в развитие спорта в регионе. Также были отмечены тренеры спортсменов Муслим Кациев и Салман Урусханов.

Напомним, на прошедшей неделе победителями первенства России в Анапе стали Абдул-Малик Сириев и Юсуф Халухоев.