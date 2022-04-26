ММА

В Министерстве спорта Ингушетии чествовали бойцов ММА

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В Министерстве спорта Ингушетии чествовали новоиспечённых победителей первенства России по смешанным боевым единоборствам ММА.

Министр спорта республики Али Дошхоклоев и и. о. заместителя главы ведомства Руслан Белхороев вручили спортсменам и тренеру благодарности за высокие достижения в спорте и вклад в развитие спорта в регионе. Также были отмечены тренеры спортсменов Муслим Кациев и Салман Урусханов.

Напомним, на прошедшей неделе победителями первенства России в Анапе стали Абдул-Малик Сириев и Юсуф Халухоев.

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