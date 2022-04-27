В Минкультуры Ингушетии обсудили подготовку к праздничным мероприятиям в День Победы

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В Министерстве культуры Ингушетии обсудили подготовку к проведению мероприятий в рамках празднования Дня Победы 9 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе совещания затронули целый ряд вопросов, в числе которых разработка баннеров, организация транспортного маршрута для желающих участвовать в акции «Бессмертный полк», установка и оформление сцены, теле-медийное сопровождение, обеспечение транспорта для подвоза к месту проведения мероприятия участников и гостей, размещение торговых точек и другие.

Руководители задействованных учреждений отчитались о готовности к проведению концерта, каждый в части, его касающейся, высказали свои идеи по организации мероприятия.

И. о. замминистра Хаджибикар Мальсагов акцентировал внимание присутствующих на мероприятии, которое должно состояться на территории Мемориала памяти и славы.

«День Победы — это всенародный и стратегически важный праздник в Российской Федерации. Нам крайне необходимо, чтобы все наши мероприятия в рамках празднования Дня Победы прошли на высоком организационном уровне. Особенно это касается подготовки площадки для проведения церемонии возложения цветов с целью почтить память погибших в годы ВОВ, а также акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в очном формате», — отметил Мальсагов.

В свою очередь и. о. замминистра Ильяс Евлоев сделал акцент на подготовке и проведении концерта, посвященного Дню Победы, который пройдет в столице республики Магасе.

«Нужно продумать до мельчайших деталей размещение и оформление сценической площадки и сделать все возможное, чтобы люди, пришедшие на концерт, прониклись атмосферой праздника и патриотизма. Необходимо также соблюсти все эпидемиологические предписания и подготовиться к непредвиденным погодным условиям, обеспечив достаточное количество дождевиков», — сказал Евлоев.

В ходе обсуждения утвержденного сценарного плана мероприятия были внесены некоторые корректировки, которые будут учтены в дальнейшем.

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