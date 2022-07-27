В Минкультуры Ингушетии обсудили вопросы приема абитуриентов в творческие учреждения образования

Министр отметила, что несмотря на то, что в текущем году количество поступающих в вузы культуры больше, чем в прошлом, сохраняется тенденция недобора.

«Считаю, что необходимо активизировать работу по популяризации обучения в образовательных учреждениях сферы культуры. Нам всем нужно сообща выработать эффективную модель привлечения творческой молодежи в вузы культуры. Ведь одна из самых важных задач, которые стоят перед нами, — это сохранить нашу культуру, национальные традиции, преемственность среди художников, музыкантов и специалистов других творческих профессий», — сказала она.