В Минкультуры Ингушетии состоялась пресс-конференция, посвященная программе «Пушкинская карта»

Начальник отдела искусств и досуговой деятельности Минкультуры Макка Куртоева, директор Центра культурного развития г. Магаса Фатима Экажева и руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра Зара Аушева-Базоркина ответили на вопросы журналистов региональных СМИ и блогеров.

Макка Куртоева рассказала, что оформить «Пушкинскую карту» может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. В текущем году баланс карты составляет 5 тыс. рублей, которые можно потратить на культурные мероприятия на всей территории России. В Ингушетии участниками программы стали Государственный музей изобразительных искусств, Мемориальный комплекс жертвам репрессий, Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева, Русский государственный музыкально-драматический театр, Центр культурного развития г. Магаса и др.

На ряд вопросов ответили и руководители вовлеченных в программу учреждений. Директор ЦКР Фатима Экажева рассказала, что в нынешнем году мероприятия, доступные по «Пушкинской карте», дополнили кинопоказы фильмов российского производства.

«Мероприятия, на которые можно купить билет в кинотеатр по данной программе, публикуются ответственным работником ЦКР в афише «Пушкинской карты» на портале «PRO. Культура. РФ», а также в мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Это портал культурного наследия, традиций народов России, и каждый желающий может выбрать понравившийся ему фильм или мультфильм», — отметила она.

Зара Аушева-Базоркина, отвечая на вопрос блогера, можно ли купить билеты по «Пушкинской карте» на сайтах учреждений культуры, ответила: «Да, можно, но предварительно надо убедиться в том, что организация участвует в программе».

Организаторы пресс-конференции рассказали о мероприятиях, которые запланированы в Ингушетии на майские праздники — это выставки в музеях, просмотры художественных и мультипликационных фильмов, и пригласили молодежь провести свободное время интересно и с пользой. Афиша мероприятий опубликована на сайте регионального Минкультуры, также информацию давала газета "Ингушетия".

В ходе мероприятия журналисты и блогеры высказали ряд идей, которые будут рассмотрены в продвижении программы «Пушкинская карта» на территории Ингушетии.