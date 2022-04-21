В Минкультуры России направлены заявки о создании модельных библиотек в Сунженском районе Ингушетии

С созданием модельных библиотек и внедрением новых сервисов и услуг в местной инфраструктуре появятся новые библиотечные пространства — площадки, которые смогут объединить всех категорий читателей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с дизайн-проектом по организации зонирования библиотек планируется заменить мебель на более современную. Мультимедийное и компьютерное оборудование, интерактивные системы нового типа, такие как интерактивные сенсорные панели, графические планшеты и другое оборудование, позволят привлечь юных пользователей на презентационные, мультимедийные формы проведения мероприятий, библиотеки станут более презентабельными и востребованными. Интерактивные, занимательные игры и материалы дадут возможность родителям приходить в библиотеку вместе с детьми и проводить интересно свободное время.

На измененном библиотечном пространстве появятся возможности получения качественного контента для индивидуальной и коллективной работы, образовательных услуг, среди которых лекции, творческие встречи, обучающие семинары, презентации, клубные игры, просмотры фильмов, выставки, другие арт-проекты. Предполагается использование кино и видео, видеокурсов и видеолекций, информативных квестов, интеллектуальных и настольных игр.

Внедрение информационных систем в работу библиотек, даст возможность предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов, обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати. В библиотеках появится доступ к широкополосному интернету, информационным системам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки.

Библиотеки, оснащённые новыми книгами, современным мультимедийным оборудованием, с современным дизайном станут площадкой для общения и творчества, информационным и досуговым центром.