В Миннаце Ингушетии обсудили вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма

«Особое внимание уделили теме работы с детьми, вывезенными из Ирака и Сирии в Ингушетию, по обеспечению их прав на обучение, социальное обеспечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на обсуждение был вынесен вопрос внесения изменений и дополнений в подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики».