Профилактика терроризма

В Миннаце Ингушетии обсудили вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма

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В министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии обсудили противодействие идеологии терроризма и экстремизма в регионе, в частности, работу СМИ в данном направлении, сообщает пресс-служба ведомства.

«Особое внимание уделили теме работы с детьми, вывезенными из Ирака и Сирии в Ингушетию, по обеспечению их прав на обучение, социальное обеспечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на обсуждение был вынесен вопрос внесения изменений и дополнений в подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики».

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