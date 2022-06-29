В Миннаце Ингушетии обсудили вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма
В министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии обсудили противодействие идеологии терроризма и экстремизма в регионе, в частности, работу СМИ в данном направлении, сообщает пресс-служба ведомства.
«Особое внимание уделили теме работы с детьми, вывезенными из Ирака и Сирии в Ингушетию, по обеспечению их прав на обучение, социальное обеспечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также на обсуждение был вынесен вопрос внесения изменений и дополнений в подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремизма» государственной программы «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики».