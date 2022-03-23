В Минобразования Ингушетии назвали провокацией сообщения об массовых увольнениях школьных учителей
Опубликованная в социальных сетях информация об увольнениях учителей в общеобразовательных учреждениях не имеет под собой никаких оснований, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского министерства образования и науки региона
«На информационных каналах в Телеграм появилась информация относительно штатного сокращения работников общеобразовательных организаций республики. Данная информация не соответствует действительности и несёт провокационный характер», — сказал представитель ведомства.
Он заверил, что какие-либо нормативно-правовые акты о сокращении штатной численности в министерстве не издавались.
К сообщению нерадивые интернет-пользователи привязали также информацию о об увольнении операторов школьных котельных.
«С работниками по обслуживанию котельных заключались договоры гражданско-правового характера и они не являлись штатными сотрудниками общеобразовательных организаций», — пояснили в пресс-службе Минобразования субъекта.
Министерство образования и науки призывает использовать только проверенные ресурсы, в числе которых официальный сайт ведомства, а также официальные сообщества в соцсетях.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о массовых увольнениях учителей, директору каждой школы дано негласное поручение уволить двух-трех человек.