В Минобразования Ингушетии назвали провокацией сообщения об массовых увольнениях школьных учителей

«На информационных каналах в Телеграм появилась информация относительно штатного сокращения работников общеобразовательных организаций республики. Данная информация не соответствует действительности и несёт провокационный характер», — сказал представитель ведомства.

Он заверил, что какие-либо нормативно-правовые акты о сокращении штатной численности в министерстве не издавались.

К сообщению нерадивые интернет-пользователи привязали также информацию о об увольнении операторов школьных котельных.

«С работниками по обслуживанию котельных заключались договоры гражданско-правового характера и они не являлись штатными сотрудниками общеобразовательных организаций», — пояснили в пресс-службе Минобразования субъекта.

Министерство образования и науки призывает использовать только проверенные ресурсы, в числе которых официальный сайт ведомства, а также официальные сообщества в соцсетях.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о массовых увольнениях учителей, директору каждой школы дано негласное поручение уволить двух-трех человек.