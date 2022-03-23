Резонанс

В Минобразования Ингушетии назвали провокацией сообщения об массовых увольнениях школьных учителей

0

Опубликованная в социальных сетях информация об увольнениях учителей в общеобразовательных учреждениях не имеет под собой никаких оснований, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского министерства образования и науки региона

«На информационных каналах в Телеграм появилась информация относительно штатного сокращения работников общеобразовательных организаций республики. Данная информация не соответствует действительности и несёт провокационный характер», — сказал представитель ведомства.

Он заверил, что какие-либо нормативно-правовые акты о сокращении штатной численности в министерстве не издавались.

К сообщению нерадивые интернет-пользователи привязали также информацию о об увольнении операторов школьных котельных.

«С работниками по обслуживанию котельных заключались договоры гражданско-правового характера и они не являлись штатными сотрудниками общеобразовательных организаций», — пояснили в пресс-службе Минобразования субъекта.

Министерство образования и науки призывает использовать только проверенные ресурсы, в числе которых официальный сайт ведомства, а также официальные сообщества в соцсетях.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о массовых увольнениях учителей, директору каждой школы дано негласное поручение уволить двух-трех человек.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Региональный фонд развития промышленности создан в Ингушетии
В Ингушетии определят финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Большие вызовы»
В Ингушетии загорелся заброшенный маслозавод
В Ингушетии эпизоотическая обстановка по особо опасным болезням животных благополучная
В Ингушетии сформирован инвестиционный портфель на 25 млрд рублей
В Ингушетии родители выпускников смогут сдать ЕГЭ по базовой математике
Несмотря на санкции, агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии показывает хорошие результаты
Сотрудники мэрии Назрани провели инспекционный выезд по оптово-продуктовым магазинам
Covid-19 за минувшие сутки выявлен у 33 жителей Ингушетии
Ингушетия готовится к сезону весенне-летних паводков
Работники культуры Ингушетии проверят свои знания в сфере инклюзии

Главное

Яндекс.Метрика

 